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ФОТО «Puhka Eestis? С такими ценами – лучше на теплое море!» Семейная пара доказала, что съездить на Кипр будет в два раза дешевле

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Если грамотно спланировать свой отпуск, слетать на моря может оказаться сильно дешевле, чем отдыхать в родной Эстонии.
Если грамотно спланировать свой отпуск, слетать на моря может оказаться сильно дешевле, чем отдыхать в родной Эстонии. Фото: скриншот

Планируя отдых, все стараются найти максимально выгодные варианты, при этом потратив на транспорт минимальное количество времени. Супружеская пара из Таллинна удивляется: «Puhka Eestis? С такими ценами - лучше съездить на теплое море!»

Андрей и Елена из Таллинна решили устроить себе длинные выходные, чтобы отдохнуть с друзьями в феврале следующего года. Пара начала поиск мест для релакса с эстонских спа-отелей, но цены сильно удивили. «Puhka Eestis. Но с такими ценами - лучше съездить на теплое море», - говорит Андрей.

«Мы посмотрели, например, Noorus Spa. Для четверых взрослых нам нужно два отдельных номера, стоимость которых с пятницы до понедельника составляет почти 700 евро. Учитывая, что ехать нам пришлось бы из Таллинна, к этой сумме нужно прибавить и стоимость бензина , примерно 30-40 евро в обе стороны», - объясняет нехитрую арифметику Андрей.

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