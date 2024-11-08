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ВИДЕО Болезненный урок! Женщина, которая перепутала глазные капли и клей для ногтей, оказалась в больнице

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Фото: Kuvatõmmis videost / Tiktok

Женщина с несчастливой судьбой попала в больницу после того, как случайно закапала в глаз клей для ногтей вместо глазных капель.

Брианна Шипли опубликовала видео в TikTok, где она находится в больнице, а один глаз у нее склеен и из него торчит трубка. «Окей, люди, я в скорой, потому что была сонная и должна была закапать себе сегодня вечером в глаз капли с антибиотиком», - начала она свое видео.

«И вместо глазных капель я схватила клей для ногтей», - вспомнила она, пока ей промывали глаз.

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