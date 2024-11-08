ВИДЕО Болезненный урок! Женщина, которая перепутала глазные капли и клей для ногтей, оказалась в больнице

Брианна Шипли опубликовала видео в TikTok, где она находится в больнице, а один глаз у нее склеен и из него торчит трубка. «Окей, люди, я в скорой, потому что была сонная и должна была закапать себе сегодня вечером в глаз капли с антибиотиком», - начала она свое видео.