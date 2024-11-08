Принц Уильям назвал прошедший год худшим в своей жизни: что случилось

При этом, как говорит принц Уильям, он невероятно гордится своей женой Кейт и отцом Карлом III, которые преодолели или продолжают преодолевать злосчастный недуг. «Но с личной, семейной точки зрения это было, да, это было жестоко», - добавил он. По словам Уильяма, еще смерть его бабушки Елизаветы II внесла свои коррективы в привычный уклад жизни, а в этом году придерживаться плана было вдвое сложнее.