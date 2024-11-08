Принц Уильям откровенно признался, что пережил сложнейший год в своей жизни - все из-за проблем со здоровьем сразу у нескольких членов королевской семьи: Кейт Миддлтон и Карла III, пишет Super.
Принц Уильям назвал прошедший год худшим в своей жизни: что случилось
Во время своего визита в Кейптаун старший сын короля честно высказался о пережитых трудностях: «Это было ужасно».
При этом, как говорит принц Уильям, он невероятно гордится своей женой Кейт и отцом Карлом III, которые преодолели или продолжают преодолевать злосчастный недуг. «Но с личной, семейной точки зрения это было, да, это было жестоко», - добавил он. По словам Уильяма, еще смерть его бабушки Елизаветы II внесла свои коррективы в привычный уклад жизни, а в этом году придерживаться плана было вдвое сложнее.
«Но это скорее случай, когда нужно просто взяться за дело и продолжать идти. Мне нравится моя работа, мне нравится задавать себе темп и следить за тем, чтобы у меня оставалось время и на мою семью», - цитирует принца издание People.