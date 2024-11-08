БРОНЯ И МИНЫ Представительница Украины на «Мисс Вселенная» показала национальный костюм

Мисс Вселенная Украина-2024 одесситка Алина Пономаренко, которая готовится к финалу международного конкурса красоты в Мексике, показала свой национальный костюм. Именно в нем она появится на сцене 14 ноября во время шоу национальных костюмов. Его название «Сила земли», а над созданием работала большая команда конструкторов, швей, мастеров по работе с кожей.