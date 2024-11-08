Мисс Вселенная Украина-2024 одесситка Алина Пономаренко, которая готовится к финалу международного конкурса красоты в Мексике, показала свой национальный костюм. Именно в нем она появится на сцене 14 ноября во время шоу национальных костюмов. Его название «Сила земли», а над созданием работала большая команда конструкторов, швей, мастеров по работе с кожей.
БРОНЯ И МИНЫ ⟩ Представительница Украины на «Мисс Вселенная» показала национальный костюм
По задумке авторов, костюм символизирует богатую, плодородную, святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая и оберегает Украину.
Основой костюма стала металлизированная серебряная искусственная кожа. Из нее сделаны защитные доспехи и броня. Комбинезон расшит шелковыми мини-лепестками цветов. За основу юбки взята шелковая органза. Цветок мака на груди - символ того, какой дорогой ценой дается защита страны. В волосах Алины - стальные цветы. По замыслу авторов это - мины, которые оставляет после себя война, пишут Fakty.ua.
Известно, что костюм создавался больше двух недель. Вес наряда - пять килограммов. Напомним, финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 ноября в городе Мехико в Мексике.