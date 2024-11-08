Новый поворот: по делу о гибели Лиама Пейна задержаны трое подозреваемых

Три человека арестованы в связи со смертью экс-участника группы One Direction Лиама Пейна. 31-летний певец погиб, выпав с балкона отеля CasaSur Palmero в Буэнос-Айресе 16 октября, пишет NBS News.

В заявлении государственного прокурора Аргентины Андреса Эстебана Мадреа говорится, что в ходе расследования «было обнаружено противоправное поведение, в результате которого трем людям были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с оставлением человека с последующей смертью, поставками и содействием распространению наркотиков».

«С самого начала расследования и в течение нескольких дней были проведены исчерпывающие и тщательные действия и меры для выяснения обстоятельств смерти артиста», - отметил он.

Источники, знакомые с судебной системой страны говорят, что всех троих арестовали. Пока что им не было предъявлено официальное обвинение. В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет заключения.

Среди арестованных - друг певца. Ему вменяют «оставление человека, за которым последовала смерть». Хотя его имени не называют, поговаривают, что это может быть Рохелио «Роджер» Норес, который сопровождал Лиама в дни перед его смертью. Сам Норес опроверг эту информацию.

В число подозреваемых входят и двое работников отеля, которые, по версии следствия, снабжали Лиама кокаином и другими наркотиками.

В домах всех подозреваемых были проведены обыски.