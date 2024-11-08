Среди арестованных - друг Лиама Пейна и двое сотрудников отеля. Последним вменяют то, что они снабжали певца наркотиками, пишет Фокус.
Новый поворот: по делу о гибели Лиама Пейна задержаны трое подозреваемых
Три человека арестованы в связи со смертью экс-участника группы One Direction Лиама Пейна. 31-летний певец погиб, выпав с балкона отеля CasaSur Palmero в Буэнос-Айресе 16 октября, пишет NBS News.
В заявлении государственного прокурора Аргентины Андреса Эстебана Мадреа говорится, что в ходе расследования «было обнаружено противоправное поведение, в результате которого трем людям были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с оставлением человека с последующей смертью, поставками и содействием распространению наркотиков».
«С самого начала расследования и в течение нескольких дней были проведены исчерпывающие и тщательные действия и меры для выяснения обстоятельств смерти артиста», - отметил он.
Источники, знакомые с судебной системой страны говорят, что всех троих арестовали. Пока что им не было предъявлено официальное обвинение. В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет заключения.
Среди арестованных - друг певца. Ему вменяют «оставление человека, за которым последовала смерть». Хотя его имени не называют, поговаривают, что это может быть Рохелио «Роджер» Норес, который сопровождал Лиама в дни перед его смертью. Сам Норес опроверг эту информацию.
В число подозреваемых входят и двое работников отеля, которые, по версии следствия, снабжали Лиама кокаином и другими наркотиками.
В домах всех подозреваемых были проведены обыски.
Вскоре после смерти Пейна государственные обвинители сообщили, что в организме покойного обнаружены только алкоголь, кокаин и антидепрессант. Несмотря на предыдущие предположения, они исключили возможность того, что поп-звезда покончила с собой после падения с балкона.
В ходе расследования правоохранители изучили 800 часов записей видеонаблюдения, а также получили несколько десятков заявлений от персонала отеля, семьи, друзей и медицинских работников. Также был проанализирован мобильный телефон поп-звезды, реестр гостей отеля и заказы в барах и ресторанах, проведены необходимые танатологические и лабораторные исследования.
Отчеты токсикологов, которые уже были переданы семье Лиама, показали, что он употреблял алкоголь, кокаин и прописанный антидепрессант в течение последних 72 часов своей жизни. Вскрытие, проведенное Судебно-медицинским корпусом (CMF), пришло к выводу, что причиной смерти поп-звезды стали «политравматизм» и «внутреннее и внешнее кровотечение»-
В свою очередь прокуроры подтвердили, что травмы «сопоставимы с теми, которые были получены при падении с высоты, и что самоповреждение любого рода и/или физическое вмешательство третьих лиц исключены».
После вскрытия эксперты пришли к выводу, что Лиам мог упасть, находясь «в состоянии полубессознательного или полного бессознательного состояния».
Накануне тело звезды доставили в Великобританию и передано его семье, чтобы родные, спустя три недели после гибели артиста смогли его похоронить.
Отец певца Джефф Пейн в последние недели находился в стране, где умер его сын.