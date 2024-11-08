Жительница Эстонии, потерявшая дочь: я успела сказать акушерке, что мне так холодно...

«Врач сделал УЗИ и сказал, что с малышом проблемы - он был мертв. Помню, как отвернулась к стене и только сказала: "Нет…". Помню, как все вокруг стало черным, краски исчезли», - вспоминает Мийна в программе Südamesoov о самом болезненном моменте своей жизни.