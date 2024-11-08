«Врач сделал УЗИ и сказал, что с малышом проблемы - он был мертв. Помню, как отвернулась к стене и только сказала: "Нет…". Помню, как все вокруг стало черным, краски исчезли», - вспоминает Мийна в программе Südamesoov о самом болезненном моменте своей жизни.
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Жительница Эстонии, потерявшая дочь: я успела сказать акушерке, что мне так холодно...
Мать троих детей, Мийна, рассказала в передаче Südamesoov очень личную историю о том, как они с мужем ждали появления четвертого ребенка. «Все ждали, и маленькая Герли поглаживала живот, чтобы малыш родился таким же красивым и умным, как она сама», - вспоминает Мийна то трогательное и счастливое время.