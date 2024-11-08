ФОТО Настя Каменских показала красавицу-мать: одно лицо!

Одна из самых ярких украинских певиц Настя Каменских, показала свою красавицу-мать Лидию Петровну. Поводом стал день рождения.

На фото мать Каменских лежит на диване с собачкой. Лидии Петровне исполнилось 7 ноября 69 лет. Стоит отметить, что несмотря на возраст, она выглядит прекрасно. Итак, любящая дочь, как и ее фоловеры, обратилась к женщине с теплыми словами поздравлений.

«С днем рождения, мамочка! Я всегда рядом и знаю, что для тебя нет ничего невозможного», - обратилась исполнительница к матери.