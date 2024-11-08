Кейт Миддлтон снова в игре: принцесса вернулась к занятиям спортом после химиотерапии

Об этом сообщают западные СМИ.

Жена наследника короны продолжает восстанавливаться после заболевания. В начале октября Кейт впервые появилась на публике. И вот очередной этап возвращения к прошлой жизни.

«Насколько я понимаю, у Кэтрин все хорошо. Она вернулась к тренировкам в спортзале и делает все, что хотела», - сообщил автор бестселлера «Екатерина: принцесса Уэльская» Роберт Джобсон.

Эсперт уверен, что принцесса будет все чаще напоминать публике о себе. В этом свете особые надежды он связывает с 2025 годом, когда королевским супругам придется планировать заграничные поездки.

«Они снова начнут путешествовать. Я думаю, что в следующем году они отправятся по крайней мере в один тур, - пояснил Роберт. - Италия - это как раз то путешествие, которое они могли бы совершить за два-три дня» .

Вместе с тем, ожидать, что Кейт в ближайшем будущем полностью восстановит свой график, не приходится. По словам биографа, сейчас жена принца Уильяма остается максимально сосредоточенной на своем здоровье и детях.

Напомним, у пары подрастают 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и семилетний принц Луи.

В марте 2024 года стало известно, что у 42-летней Кейт Миддлтон обнаружен рак. Сначала сообщалось, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости, а затем она сама публично рассказала об онкологическом заболевании. Ходили слухи, что Кейт перенесла гистерэктомию (операцию по удалению матки). Однако уже в начале сентября Миддлтон сообщила, что возвращается к обязанностям старшего члена королевской семьи.