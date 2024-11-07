Голливудская звезда покидает США после победы Трампа на выборах

Инсайдеры утверждают, что решение Ферреры связано с разочарованием результатами президентских выборов в США, на которых победу одержал Дональд Трамп. Актриса активно поддерживала кандидатуру Камалы Харрис.

«Она опустошена тем, что Камала проиграла», - говорят источники.

Сообщается, что переезд не означает завершение актерской карьеры Ферреры. Она планирует «сохранить присутствие» в США, чтобы продолжать работать и бороться за права латиноамериканцев и женщин.

«Она хочет, чтобы у ее детей были лучшие возможности, и именно поэтому жизнь за рубежом играет решающее значение», - добавляют инсайдеры.

Ферреру уже заметили в Лондоне, где она посещала частную школу, вероятно, подыскивая учебное заведение для своих детей.

Америка Феррера - лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Дурнушка Бетти». Она также снималась в фильмах «Барби», «CSI: Место преступления» и других.