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«Она просто одержима косметикой»: 13-летняя дочь Виктории Бекхэм показала свой ежедневный макияж

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Харпер и Дэвид Бекхэм.
Харпер и Дэвид Бекхэм. Фото: CYRIL PECQUENARD/SIPA

13-летняя Харпер Бекхэм показала свою бьюти-подготовку к церемонии Harper's Bazaar Awards. Она использовала продукты бренда своей матери.

У юной Харпер нет своих аккаунтов в соцсетях, поэтому видео опубликовала в на своих страницах в Instagram и TikTok ее мать Виктория Бекхэм. В видео девочка аккуратно наносит карандаш и блеск для губ, сидя в халате в номере роскошного отеля. Виктория рассказала, что раньше запрещала дочери выходить из дома накрашенной, несмотря на то что та «очень хороша в этом деле».

Пользователи в комментариях пишут: «Когда она успела вырасти?», «Она будет звездой» и интересуются, какими румянами пользуется девочка. Однако под другими фотографиями и видео некоторые критикуют Харпер за слишком откровенные для ее возраста наряды.

@victoriabeckham #HarperSeven gets ready for the @Harper’s BAZAAR Women of the Year awards using @Victoria Beckham Beauty ♬ original sound - Victoria Beckham Store

Виктория, у которой, помимо Харпер, есть еще трое детей - Бруклин, Ромео и Круз, - рассказала изданию The Times: «Харпер уже давно умеет делать полный контуринг лица. У нее хорошо получается делать это очень естественно». Она также поделилась, что благодаря их общей любви к красоте они могут вместе ходить за косметикой: «Поход в Space NK (популярный британский магазин косметики - прим. ред.) - ее любимое развлечение после школы. Если она хорошо напишет контрольную, я отвожу ее в ближайший магазин, - это ее любимое занятие. Она просто одержима».

После успеха своего одноименного бренда женской одежды Виктория Бекхэм запустила собственную линейку косметики Victoria Beckham Beauty в 2019 году. Харпер, которая уже опробовала некоторые из маминых продуктов, даже присоединяется к ней во время деловых поездок.

Когда Харпер была совсем маленькой, Виктория говорила, что мечтает сделать из своей дочери дизайнера или модель. Возможно, она надеется, что однажды сможет передать свою фэшн-империю в руки младшей дочери. Неудивительно, что она постепенно начинает знакомить дочку с медийным миром. Девочка появится в документальном шоу о Виктории на Netflix. Кроме того, по данным The Sun, Виктория уже зарегистрировала компанию под названием H7B Limited, которое соответствует полному имени ее дочери, Харпер Севен Бекхэм.

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