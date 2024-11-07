ФОТО Член EKRE о снимках, разлетевшихся по Сети: «У меня даже нет слов!»

В среду вечером состоялся матч Еврокубка ФИБА, на котором среди зрителей был и член партии EKRE Райн Эплер, чье присутствие заметил и фотограф одного из изданий. «Единственное, о чем я подумал, что этот фотограф, должен был за мной долго следить», - прокомментировал произошедшее Эплер редакции Elu24.