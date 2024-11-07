В среду вечером состоялся матч Еврокубка ФИБА, на котором среди зрителей был и член партии EKRE Райн Эплер, чье присутствие заметил и фотограф одного из изданий. «Единственное, о чем я подумал, что этот фотограф, должен был за мной долго следить», - прокомментировал произошедшее Эплер редакции Elu24.
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ФОТО ⟩ Член EKRE о снимках, разлетевшихся по Сети: «У меня даже нет слов!»
В четверг утром на портале Kroonika была опубликована фотография с заголовком «Снова нежится с мужчинами! Член EKRE Райн Эплер наслаждался игрой Kalev/Cramo в объятиях спутника», а портал lõunaeestlane.ee прямо спросил политика, сделал ли он каминг-аут.