Звезда сериала «Бриджертоны» получила престижную награду

Для торжественного мероприятия актриса выбрала сдержанный черный образ с красными деталями. Например, актриса сделала акцент на ярких губах, а также надела вуаль на голову и добавила красную брошь на пиджак.

Кстати, наградами были отмечены и другие знаменитости из разных сфер. В частности, премию получила Виктория Бекхэм, писательница Джили Купер и актриса Софи Тернер.

«Для нас большая честь отдать награду »Женщина года« этой группе победительниц, каждая из которых вдохновила нас своим новаторским, значительным вкладом и преданностью своей работе», - отметили журналисты издания Harper's Bazaar.

К слову, сама Никола пока не прокомментировала свою награду.