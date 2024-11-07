Ирландская актриса Никола Кохлан, которая получила узнаваемость благодаря роли Пенелопы Фезерингтон в популярном сериале «Бриджертоны», стала обладательницей престижной награды. Она получила премию «Женщина года-2024» за лучшую телевизионную роль по версии издания Harper's Bazaar. Об этом пишет The Irish Times.
Звезда сериала «Бриджертоны» получила престижную награду
Для торжественного мероприятия актриса выбрала сдержанный черный образ с красными деталями. Например, актриса сделала акцент на ярких губах, а также надела вуаль на голову и добавила красную брошь на пиджак.
Кстати, наградами были отмечены и другие знаменитости из разных сфер. В частности, премию получила Виктория Бекхэм, писательница Джили Купер и актриса Софи Тернер.
«Для нас большая честь отдать награду »Женщина года« этой группе победительниц, каждая из которых вдохновила нас своим новаторским, значительным вкладом и преданностью своей работе», - отметили журналисты издания Harper's Bazaar.
К слову, сама Никола пока не прокомментировала свою награду.