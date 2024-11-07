Ilta Sanomat пишет о происшествии на судне Tallink, когда охранники-мужчины забрали у женщин, помещенных в арестантскую камеру, одежду. Омбудсмен парламента Финляндии Петри Яаскеляйнен считает, что такое действие унизило человеческое достоинство женщин. «Главный приоритет судового экипажа всегда - безопасность и спасение жизней, что было обеспечено и в данном случае», - говорит представитель Tallink Elu24.
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ГОЛЫЕ В КАМЕРЕ ⟩ Омбудсмен парламента Финляндии высказался в защиту женщин, у которых охранники на пароме забрали одежду
Парламентский омбудсмен Финляндии Петри Яаскеляйнен сделал выговор судоходной фирме Tallink за поведение их сотрудников службы безопасности. Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2022 году, но сейчас вновь стал темой обсуждения в Финляндии. Об этом пишет Ilta Sanomat.