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ГОЛЫЕ В КАМЕРЕ Омбудсмен парламента Финляндии высказался в защиту женщин, у которых охранники на пароме забрали одежду

Перевод: Седа Дунгурова
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Паром Tallink. Снимок иллюстративный.
Паром Tallink. Снимок иллюстративный. Фото: Valda Kalnina / Scanpix

Ilta Sanomat пишет о происшествии на судне Tallink, когда охранники-мужчины забрали у женщин, помещенных в арестантскую камеру, одежду. Омбудсмен парламента Финляндии Петри Яаскеляйнен считает, что такое действие унизило человеческое достоинство женщин. «Главный приоритет судового экипажа всегда - безопасность и спасение жизней, что было обеспечено и в данном случае», - говорит представитель Tallink Elu24.

Парламентский омбудсмен Финляндии Петри Яаскеляйнен сделал выговор судоходной фирме Tallink за поведение их сотрудников службы безопасности. Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2022 году, но сейчас вновь стал темой обсуждения в Финляндии. Об этом пишет Ilta Sanomat.

Яаскеляйнен упрекает Tallink Silja Line в том, что охранники-мужчины задержали на судне женщин, которых затем отвели в арестантскую камеру, сняв с них всю одежду.

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