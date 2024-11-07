ГОЛЫЕ В КАМЕРЕ Омбудсмен парламента Финляндии высказался в защиту женщин, у которых охранники на пароме забрали одежду

Ilta Sanomat пишет о происшествии на судне Tallink, когда охранники-мужчины забрали у женщин, помещенных в арестантскую камеру, одежду. Омбудсмен парламента Финляндии Петри Яаскеляйнен считает, что такое действие унизило человеческое достоинство женщин. «Главный приоритет судового экипажа всегда - безопасность и спасение жизней, что было обеспечено и в данном случае», - говорит представитель Tallink Elu24.