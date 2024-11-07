В Таллинне ищут смельчаков для участия в новой детективной игре «Алиби»

Вы сможете почувствовать себя настоящим детективом. Окунуться в криминальный мир и расследовать преступления, основанные на реальных событиях. Вам предстоит работать с показаниями свидетелей и полицейскими рапортами, расшифровывать перехваченные послания и собирать улики. И спасти тех, кого еще можно спасти.

«Алиби» - это командная детективная игра, сочетающая в себе разные форматы. Все расследуемые дела основаны на реальных событиях. Каждая игра состоит из пяти туров, которые связаны между собой и являются пазлами одной истории.

1 тур. Аудиотур. Вам в руки попадают записи нескольких событий, которые должны вам помочь ответить на вопросы: где, когда и с кем произошло преступление. Все что вы слышите - очень важно. Цепляйтесь за каждый звук!

2 тур. Вам предстоит ознакомиться с материалами дела - подробным описанием нескольких эпизодов преступлений - а после ответить на ряд вопросов. Даже если кажется, что на первый взгляд улик мало, достаточно выписать события, обратиться к фактам, которые указаны в делах и перед вами будет открываться более четкая картина преступления.

3 тур. Полиция перехватила несколько зашифрованных посланий от преступников. Ваша задача расшифровать их и узнать, где и когда планируются преступления. Используйте интернет, используйте малейшие подсказки! Все коды - это мини-квесты, которые дадут вам необходимые данные.

4 тур. Допрос подозреваемых. Перед вами несколько протоколов допроса. Внимательно ознакомьтесь с ними и будьте внимательны к деталям, чтобы вычислить преступника.

5 тур. Теперь вы переходите к решающему, финальному этапу и должны ответить на главный вопрос: кто скрывается под маской?

Удастся ли вам ответить на все вопросы и вычислить преступника? Добро пожаловать в мир настоящих детективов! 2,5 часа чистого удовольствия от распутывания сложного, основанного на реальных событиях дела. Собирайте команду детективов и присоединяйтесь к Первому Делу «Лондон» в детективной игре «Алиби». Ссылка на регистрацию команды ЗДЕСЬ!