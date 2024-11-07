Тело Лиама Пейна доставили в Великобританию спустя три недели после смерти

Daily Mail пишет, что теперь тело Пейна готово к отправке - вместе со всеми необходимыми документами. Отец певца Джефф Пейн все это время находился в Буэнос-Айресе и в среду также смог покинуть южноамериканскую страну.

Уточняется, что само расследование по делу о гибели Лиама Пейна продолжается. Ранее стало известно, что под следствием находятся некий друг музыканта, который, как предполагается, передал ему наркотики, а также два служащих отеля. По местам жительства всех троих проводятся обыски.