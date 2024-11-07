Спустя три недели после смерти Лиама Пейна его отцу удалось добиться передачи тела сына из Аргентины в Великобританию. Напомним, экс-солиста One Direction не стало в ночь на 17 октября, однако по сегодняшний день велась экспертиза, из-за которой родные не могли похоронить артиста.
Тело Лиама Пейна доставили в Великобританию спустя три недели после смерти
Daily Mail пишет, что теперь тело Пейна готово к отправке - вместе со всеми необходимыми документами. Отец певца Джефф Пейн все это время находился в Буэнос-Айресе и в среду также смог покинуть южноамериканскую страну.
Уточняется, что само расследование по делу о гибели Лиама Пейна продолжается. Ранее стало известно, что под следствием находятся некий друг музыканта, который, как предполагается, передал ему наркотики, а также два служащих отеля. По местам жительства всех троих проводятся обыски.