Выглядеть в 50 на 30? Виктория Бекхэм раскрыла секреты красоты, благодаря которым ей это удается

Если посмотреть фото Виктории Бекхэм, более 35 лет дать ей не вернется язык. Эта звезда годами выглядит невероятно изысканно, молодо и свежо. Оно и не удивительно, ведь леди Бекхэм ведет здоровый образ жизни и пользуется разными уловками, которые помогают ей не стареть, пишет Hochu.ua.

Муж Виктории, Дэвид Бекхэм, рассказал, что уже 25 лет она соблюдает строгую диету из рыбы и приготовленных на пару овощей. Хотя он часто готовит разнообразные блюда, Виктория остается верна своим принципам питания.

Интенсивные тренировки

Как мама четырех детей и владелица модного бренда, Виктория всегда находит время для тренировок. В СМИ пишут, что она тратит около двух часов в день на физические упражнения, включая бег, силовые упражнения с тренером и разнообразные планки.

Напитки с яблочным уксусом

Виктория поделилась рецептом своего любимого напитка - это смесь яблочного уксуса, лимона и горячей воды. Считается, что такой напиток помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает вес. Однако, как обычно, лучше посоветоваться с врачом перед использованием таких средств.

Радиочастотный лифтинг лица

Перед важными событиями, например Неделя моды в Париже, Виктория прибегает к радиочастотному лифтингу для омоложения кожи. Эта процедура, которую звезде проводит косметолог Нилам Холмс, известна своими антивозрастными свойствами.

Кристаллы для релаксации

Виктория использует кристаллы для медитации, помогающие ей успокоиться и настроиться на сон. У нее у кровати всегда есть несколько камней, которые она берет в руки во время медитации.

Смузи «Зеленый монстр»

Ежедневный рацион Виктории дополняет смузи, которую она называет «Зеленый монстр». В его состав входят яблоко, киви, лимон, шпинат и семена чиа. Она готовит его не только для себя, но и для всей семьи.

Поза из йоги «Анантасан»

Знаменитая вне Виктории с поднятой ногой на фото - не шутка, а элемент йоги, нуждающийся в гибкости и выдержке. Ее она постоянно практикует.

Секреты Виктории Бекхэм - это сочетание дисциплины, спорта и гармонии с собой, что помогает ей сохранять молодость и энергию.