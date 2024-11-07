Кандидата от Демократической партии поддержали такие звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес - бывшая девушка P. Diddy, - и Тейлор Свифт, которая хотела пойти с рэпером на выпускной, а также Джулия Робертс, Опра Уинфри, Эминем, Арнольд Шварценеггер, Карди Би и многие другие.

Бейонсе посещала скандальные вечеринки P. Diddy и, согласно конспирологическим теориям, она также причастна к убийствам. Самая известная теория гласит, что певица была замешана в крушении частного самолета своей конкурентки - певицы Алии.

Бейонсе появилась на предвыборном митинге 60-летней Камалы Харрис и произнесла речь о репродуктивных правах, которые стремятся ограничить республиканцы. Но в Сети это событие вызвало исключительно негативную реакцию: пользователи не простили предполагаемое участие звезды в скандале с P. Diddy. «На инаугурации Камалы нас, видимо, ждет сборный концерт со всеми подозреваемыми из окружения Diddy», - писали пользователи в социальных сетях. Кроме того, Бейонсе дала разрешение кампании Харрис использовать свою песню Freedom в видеозаписи ее первого официального визита в штаб-квартиру.

P. Diddy, известный своей пропагандистской и политической активностью, неоднократно публично выражал свою поддержку Камале Харрис. Во время президентской кампании 2020 года он поддержал Харрис в качестве кандидата в вице-президенты, подчеркнув ее приверженность реформированию системы уголовного правосудия и решению проблем расового неравенства.

Харрис, в свою очередь, признала важность культурных влиятельных лиц, таких как P. Diddy, в формировании общественного мнения и мобилизации сообществ. А в 2020 году публично выражала рэперу благодарность за организацию собрания по поводу борьбы с коронавирусом.

В Сети считают, что, вероятно, P. Diddy долго избегал наказания за преступления именно благодаря связям с высокопоставленными политическими фигурами. Вполне возможно, что именно Харрис могла сыграть роль в его задержании, как будто «очищая свою карму» перед потенциальным вступлением в должность.

55-летний Шон Комбс, более известный как P. Diddy, - американский рэпер, продюсер и предприниматель. Он известен скандальными «Белыми вечеринками», которые посещали многие звезды. 16 сентября состоялся арест музыканта. Сейчас он находится в тюрьме по обвинению в торговле людьми, изнасилованиях и педофилии.