57-летний британский миллиардер наслаждается жизнью с молодой латвийской бизнесвумен

После развода миллиардер встречается с 39-летней латышкой Лолитой Лаце. Лолита и Грэм Кинг были замечены вместе еще в ноябре 2015 года.

Грэм Кинг поделился романтическими фотографиями пары с отдыха в Карибском бассейне на платформе TripAdvisor. На одном из снимков Лаце запечатлена в ярко-красном бикини.

«Мы катались на лошадях, и когда они стали плыть, мы тоже, по сути, плавали. Это было незабываемо!» - написал Кинг в отзывах на TripAdvisor.

На странице Кинга видно, что он преодолел 245 029 миль и посетил 276 городов. Он не стесняется демонстрировать свой роскошный образ жизни, включая отдых в лучших отелях и ужины в дорогих ресторанах.

В последние годы Кинг наслаждался путешествиями по Европе, Карибскому региону, а также поездками в такие дальние страны, как Шри-Ланка и Австралия.

Компания 57-летнего Кинга в прошлом году заработала почти 120 миллионов фунтов, предоставляя жилье беженцам.