Бизнесмен из Великобритании Грэм Кинг вошел в число самых богатых британцев. СМИ также запечатлели, как миллиардер отдыхает с латвийской бизнесвумен Лолитой Лаце, сообщает RUS TVNET со ссылкой на MailOnline.
57-летний британский миллиардер наслаждается жизнью с молодой латвийской бизнесвумен
После развода миллиардер встречается с 39-летней латышкой Лолитой Лаце. Лолита и Грэм Кинг были замечены вместе еще в ноябре 2015 года.
Грэм Кинг поделился романтическими фотографиями пары с отдыха в Карибском бассейне на платформе TripAdvisor. На одном из снимков Лаце запечатлена в ярко-красном бикини.
«Мы катались на лошадях, и когда они стали плыть, мы тоже, по сути, плавали. Это было незабываемо!» - написал Кинг в отзывах на TripAdvisor.
На странице Кинга видно, что он преодолел 245 029 миль и посетил 276 городов. Он не стесняется демонстрировать свой роскошный образ жизни, включая отдых в лучших отелях и ужины в дорогих ресторанах.
В последние годы Кинг наслаждался путешествиями по Европе, Карибскому региону, а также поездками в такие дальние страны, как Шри-Ланка и Австралия.
Компания 57-летнего Кинга в прошлом году заработала почти 120 миллионов фунтов, предоставляя жилье беженцам.