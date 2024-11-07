«Кто был тем идиотом, который это спроектировал?» - спрашивают в Facebook-группе. Если вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере сказал, что попросил коллегу Кристьяна Ярвана убрать эти дорожные знаки, то последний утверждает, что Пере не отвечает на его письма.
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ПЕРЕПАЛКА ВИЦЕ-МЭРОВ ⟩ В Сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу обновленного бульвара Каарли: «Кто был тем идиотом, который это спроектировал?»
В начале недели стало известно, что в Таллинне на бульваре Каарли, на расстоянии 150 метров, нанесли шесть «зебр» и 12 дорожных знаков «Пешеходный переход». В итоге бульвар стал выглядеть пестро.