ПЕРЕПАЛКА ВИЦЕ-МЭРОВ В Сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу обновленного бульвара Каарли: «Кто был тем идиотом, который это спроектировал?»

«Кто был тем идиотом, который это спроектировал?» - спрашивают в Facebook-группе. Если вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере сказал, что попросил коллегу Кристьяна Ярвана убрать эти дорожные знаки, то последний утверждает, что Пере не отвечает на его письма.