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ПЕРЕПАЛКА ВИЦЕ-МЭРОВ В Сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу обновленного бульвара Каарли: «Кто был тем идиотом, который это спроектировал?»

Перевод: Седа Дунгурова
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Вице-мэры Кристьян Ярван и Пяртель-Пеэтер Пере на фоне обновленной столичной улицы. Коллаж.
Вице-мэры Кристьян Ярван и Пяртель-Пеэтер Пере на фоне обновленной столичной улицы. Коллаж. иллюстрация: Madis Veltman, Eero Vabamägi. Kollaaž.

«Кто был тем идиотом, который это спроектировал?» - спрашивают в Facebook-группе. Если вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере сказал, что попросил коллегу Кристьяна Ярвана убрать эти дорожные знаки, то последний утверждает, что Пере не отвечает на его письма.

В начале недели стало известно, что в Таллинне на бульваре Каарли, на расстоянии 150 метров, нанесли шесть «зебр» и 12 дорожных знаков «Пешеходный переход». В итоге бульвар стал выглядеть пестро.

Если мэр Таллинна Евгений Осиновский согласился в программе Reporter, что проектировщик переборщил, то у ведущего специалиста по развитию мобильности Таллиннского департамента транспорта Эрки-Хенри Меэрбаха было другое мнение.

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