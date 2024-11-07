ВИДЕО Строительство инфраструктуры Rail Baltic выводит местных жителей из себя: «Это просто абсурд!»

В волости Кохила, Рапламаа, строят инфраструктурные объекты Rail Baltic, но местные жители возмущены, поскольку ситуация на дорогах совершенно неприемлема. «Потратил почти 20 евро на автомойку, чтобы вернуться домой на таком же грязном автомобиле, потому что асфальтовая дорога превратилась в гравийную», - жалуется один из жителей Кохила. Руководитель проекта Rail Baltic строительного предприятия Verston Eesti заверяет, что они ищут лучшие решения для того, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей.

