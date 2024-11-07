В волости Кохила, Рапламаа, строят инфраструктурные объекты Rail Baltic, но местные жители возмущены, поскольку ситуация на дорогах совершенно неприемлема. «Потратил почти 20 евро на автомойку, чтобы вернуться домой на таком же грязном автомобиле, потому что асфальтовая дорога превратилась в гравийную», - жалуется один из жителей Кохила. Руководитель проекта Rail Baltic строительного предприятия Verston Eesti заверяет, что они ищут лучшие решения для того, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей.
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ВИДЕО ⟩ Строительство инфраструктуры Rail Baltic выводит местных жителей из себя: «Это просто абсурд!»
В волости Кохила, Рапламаа, строят инфраструктурные объекты Rail Baltic, но местные жители возмущены, поскольку ситуация на дорогах совершенно неприемлема. «Потратил почти 20 евро на автомойку, чтобы вернуться домой на таком же грязном автомобиле, потому что асфальтовая дорога превратилась в гравийную», - жалуется один из жителей Кохила. Руководитель проекта Rail Baltic строительного предприятия Verston Eesti заверяет, что они ищут лучшие решения для того, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей.
В волости Кохила в Рапламаа уже некоторое время ведется строительство объектов инфраструктуры Rail Baltic, которое выполняет компания Verston Eesti OÜ по заказу Rail Baltic Estonia OÜ.