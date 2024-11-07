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ВИДЕО Строительство инфраструктуры Rail Baltic выводит местных жителей из себя: «Это просто абсурд!»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото: Henry Tombak

В волости Кохила, Рапламаа, строят инфраструктурные объекты Rail Baltic, но местные жители возмущены, поскольку ситуация на дорогах совершенно неприемлема. «Потратил почти 20 евро на автомойку, чтобы вернуться домой на таком же грязном автомобиле, потому что асфальтовая дорога превратилась в гравийную», - жалуется один из жителей Кохила. Руководитель проекта Rail Baltic строительного предприятия Verston Eesti заверяет, что они ищут лучшие решения для того, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей.

В волости Кохила в Рапламаа уже некоторое время ведется строительство объектов инфраструктуры Rail Baltic, которое выполняет компания Verston Eesti OÜ по заказу Rail Baltic Estonia OÜ.

Однако жители волости Кохила шокированы последствиями строительства. Дороги покрыты материалом, который доставляют из карьера, и асфальтированная дорога теперь напоминает гравийную. «Это полный абсурд, все здесь такое грязное», - рассказал редакции председатель культурной комиссии волостного совета Кохила. По его словам, в сухую погоду нужно буквально задерживать дыхание, потому что все вокруг погребено под пылью.

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