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Ретроградный Юпитер подарит новые таланты знакам Зодиака в ноябре – можно заработать немалые деньги!

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Фото: Shutterstock

Таланты даются человеку не просто так. Они гармонизируют энергетику, очищают и активируют чакры, притягивают удачу и часто являются миссией человека. Более того, таланты доставляют удовольствие, релакс, мотивацию и дополнительные деньги. Раньше мы писали, какие цвета будут притягивать несчастья для знаков Зодиака, а теперь расскажем, какие новые дарования у них появятся в конце осени благодаря ретроградному Юпитеру.

Ретроградный Юпитер начал свое обратное движение 9 октября, а завершит - 4 февраля 2025 года. Он несет с собой энергию творчества, новых начинаний и возможностей. Если человек будет пользоваться новыми талантами, может озолотиться.

Таланты даются человеку не просто так. Они гармонизируют энергетику, очищают и активируют чакры, притягивают удачу и часто являются миссией человека. Более того, таланты доставляют удовольствие, релакс, мотивацию и дополнительные деньги. Какие новые дарования у них появятся в конце осени благодаря ретроградному Юпитеру, пишет Hochu.ua.

Знак Зодиака - новый талант:

Овен: кулинария

Телец: рисование

Близнецы: дисциплина

Рак: спорт

Лев: вокал

Дева: публичные выступления

Весы: целеустремленность

Скорпион: рисование

Стрелец: командование

Козерог: дизайн интерьера

Водолей: написание текстов

Рыбы: командование

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