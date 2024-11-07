Ретроградный Юпитер подарит новые таланты знакам Зодиака в ноябре – можно заработать немалые деньги!

Таланты даются человеку не просто так. Они гармонизируют энергетику, очищают и активируют чакры, притягивают удачу и часто являются миссией человека. Более того, таланты доставляют удовольствие, релакс, мотивацию и дополнительные деньги. Раньше мы писали, какие цвета будут притягивать несчастья для знаков Зодиака, а теперь расскажем, какие новые дарования у них появятся в конце осени благодаря ретроградному Юпитеру.