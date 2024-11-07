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Женатый мужчина крутил романы одновременно с пятью женщинами: полиция с дала его с потрохами

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Мужчину ждало тюремное заключение. Снимок иллюстративный.
Мужчину ждало тюремное заключение. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Женатый мужчина из Китая состоял в отношениях с четырьмя женщинами, которые помогли ему улучшить его финансовое положение. Удивительно то, что все эти женщины жили рядом друг с другом, и мужчине удавалось скрывать свои романы от любовниц в течение нескольких лет. В итоге он был приговорен к почти десяти годам лишения свободы.

SCMP пишет о китайце по имени Сяоцзюнь, родом из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Сяоцзюнь вырос в бедной семье, бросил среднюю школу и, стремясь улучшить свою жизнь, стал выдавать себя за успешного и материально обеспеченного мужчину.

Он хотел жениться на Сяоцзя и постоянно ей врал. Несмотря на то, что родители мужчины были бедными рабочими, он лгал невесте, что они - успешные бизнесмены. Чтобы это подтвердить, он покупал в интернете поддельные предметы роскоши и выдавал их за оригинальные, даря своей будущей жене.

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