Женатый мужчина крутил романы одновременно с пятью женщинами: полиция с дала его с потрохами

Женатый мужчина из Китая состоял в отношениях с четырьмя женщинами, которые помогли ему улучшить его финансовое положение. Удивительно то, что все эти женщины жили рядом друг с другом, и мужчине удавалось скрывать свои романы от любовниц в течение нескольких лет. В итоге он был приговорен к почти десяти годам лишения свободы.