Женатый мужчина из Китая состоял в отношениях с четырьмя женщинами, которые помогли ему улучшить его финансовое положение. Удивительно то, что все эти женщины жили рядом друг с другом, и мужчине удавалось скрывать свои романы от любовниц в течение нескольких лет. В итоге он был приговорен к почти десяти годам лишения свободы.
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Женатый мужчина крутил романы одновременно с пятью женщинами: полиция с дала его с потрохами
SCMP пишет о китайце по имени Сяоцзюнь, родом из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Сяоцзюнь вырос в бедной семье, бросил среднюю школу и, стремясь улучшить свою жизнь, стал выдавать себя за успешного и материально обеспеченного мужчину.