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НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР? Члены EKRE отметили победу Трампа, чем рассмешили комментаторов

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Фото: Getter Trumsi

После победы Дональда Трамп на президентских выборах в США, партия EKRE начала отмечать их результаты в социальных сетях. Для празднования был использован всемирно известный хит, ассоциируемый с ЛГБТ-культурой, что рассмешило многих.

«Это же не серьезно???» - удивляется кто-то в социальных сетях, ссылаясь на видео, на котором члены партии EKRE, Мартин Хельме и Райн Эплер, радуются победе Дональда Трампа на выборах президента США.

«Хорошая работа, президент Трамп!» - кричат политики в заголовке поста, а в видео видно, как Хельме и Эплер танцуют под песню Y.M.C.A. группы Village People, выпущенную в 1978 году.

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