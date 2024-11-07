После победы Дональда Трамп на президентских выборах в США, партия EKRE начала отмечать их результаты в социальных сетях. Для празднования был использован всемирно известный хит, ассоциируемый с ЛГБТ-культурой, что рассмешило многих.
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР? ⟩ Члены EKRE отметили победу Трампа, чем рассмешили комментаторов
«Это же не серьезно???» - удивляется кто-то в социальных сетях, ссылаясь на видео, на котором члены партии EKRE, Мартин Хельме и Райн Эплер, радуются победе Дональда Трампа на выборах президента США.
«Хорошая работа, президент Трамп!» - кричат политики в заголовке поста, а в видео видно, как Хельме и Эплер танцуют под песню Y.M.C.A. группы Village People, выпущенную в 1978 году.