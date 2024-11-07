Жительница Эстонии о потере ребенка: «Помню, как все вокруг стало черным...»

Хорошо протекавшая беременность неожиданно закончилась трагично. «Врач сделал УЗИ и сказал, что с малышом проблемы - он был мертв. Помню, как отвернулась к стене и только сказала: "Нет…". Помню, как все вокруг стало черным, краски исчезли», - вспоминает Мийна в программе Südamesoov о самом болезненном моменте своей жизни.

Мийна и ее муж Тийду очень ждали четвертого ребенка, который должен был появиться в их семье. Именно такого радостного события не хватало в их жизни в старом хуторском доме. Родные с нетерпением ждали малыша, и маленькая девочка могла бы стать для бабушки Туули двенадцатой внучкой.

Для Мийны, работавшей поваром в школе, беременность физически давалась тяжело, но со здоровьем ребенка все было хорошо. Из-за своих предыдущих проблем со здоровьем Мийна надеялась на кесарево сечение, но этот вариант врачи не рассматривали. Когда пришло время, Мийна отправилась в больницу для стимулирования родов, однако процесс так и не начался.

После нескольких дней в больнице Мийна почувствовала, что что-то изменилось. Когда врачи стали проверять состояния ребенка, выяснилось страшное - сердце малыша больше не билось. Женщине позволили подержать свою маленькую дочь на руках, чтобы проститься, но пережить такую утрату невозможно. Год спустя она все еще пребывает в трауре, который погасил ее прежнюю жизнерадостность.

Мийна многие годы делилась своей теплотой с другими. Она была волонтером, помогающим многодетным семьям, и часто готовила для своих близких и друзей. Она всегда помогала всем, кто в этом нуждался. Теперь же близкие хотят исполнить ее заветное желание и подарить ей надежду на светлое будущее.

Südamesoov на Kanal 2 в четверг, 7 ноября, в 20:30.