ГОРОСКОП НА 8 НОЯБРЯ Хорошие новости, но не для всех знаков Зодиака: что приготовила пятница

Рак

Удачный день для работы. Появляются новые идеи, и вы легко находите единомышленников, готовых помочь в их реализации. Не исключено, что потребуются неожиданные расходы. Они не будут напрасными. Вероятны удачные инвестиции, сделки, которые принесут прибыль. Порой возникают разногласия с близкими. Поскольку речь идет о мелочах, долго спорить не хочется, да и компромисс можно найти быстро. Однако обсуждение вопросов, важных для всех, лучше отложить. Пока же можно вместе заняться каким-то интересным делом. Это пойдет на пользу отношениям.

Лев

Не торопитесь. Первая половина дня едва ли подходит для того, чтобы принимать важные решения, заниматься серьезными делами. Неплохо будет взять небольшую паузу: вам стоит о многом подумать, и хорошо, если никто не будет отвлекать вас, сбивать с толку непрошенными советами. Вторая половина дня складывается гораздо удачнее. В это время вы можете осуществить практически все, что задумали, ведь звезды на вашей стороне. Вероятны какие-то важные открытия, а также известия от старых друзей. Не исключены и предложения, на которые захочется немедленно согласиться.

Дева