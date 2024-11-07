СВИНЬЮ ПОДЛОЖИЛИ?! Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, какие перемены их ждут с 7 ноября

В ноябре начинается сезон зимы по китайскому календарю. Месяц Деревянной Свиньи начнется 7 ноября и продлится до 5 декабря. «В земной ветви есть Вода, которая питает годовое и месячное дерево, что улучшает ситуацию. Но совсем нет Огня, а это может указывать на отсутствие радости. Но мы можем своими усилиями влиять на энергии и привносить сами в жизнь то, чего энергетически мало. Устраиваем праздники, посещаем театр, кино, выставки, встречаемся с друзьями в бане, зажигаем свечи», - дает советы на ближайший месяц астролог Ольга Кирну.