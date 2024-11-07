С 7 ноября начинается Месяц Деревянной Свиньи по китайскому гороскопу. Период непростой, но и интересный одновременно. Автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee.
СВИНЬЮ ПОДЛОЖИЛИ?! ⟩ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, какие перемены их ждут с 7 ноября
В ноябре начинается сезон зимы по китайскому календарю. Месяц Деревянной Свиньи начнется 7 ноября и продлится до 5 декабря. «В земной ветви есть Вода, которая питает годовое и месячное дерево, что улучшает ситуацию. Но совсем нет Огня, а это может указывать на отсутствие радости. Но мы можем своими усилиями влиять на энергии и привносить сами в жизнь то, чего энергетически мало. Устраиваем праздники, посещаем театр, кино, выставки, встречаемся с друзьями в бане, зажигаем свечи», - дает советы на ближайший месяц астролог Ольга Кирну.
На смену янским энергиям октября приходит мягкая и доброжелательная энергия. Это время, когда люди склонны к гармонии, дружелюбию и построению глубоких взаимоотношений, что делает этот месяц удачным для установления новых связей, укрепления существующих контактов и разрешения конфликтов.