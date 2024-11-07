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«ОЧЕВИДЕЦ» «Он понимает, что ты не бедная...» Сааремааский ловелас обманул десятки женщин, ущерб составляет сотни тысяч евро

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Фото: Kuvatõmmis saatest

«Я, дурочка, сразу согласилась отдать наличные», - рассказывает жертва сааремааского ловеласа в передаче Pealtnägija, описывая, как Ханнес Рая обманул ее и выманил крупную сумму денег.

«Он обратился ко мне, начал общаться очень фамильярно, и между нами как-то сразу возникла связь», - вспоминает одна из жертв сааремааского ловеласа в передаче Pealtnägija. Другие жертвы добавили, что 53-летний Ханнес Рая представился им успешным предпринимателем.

В передаче выяснилось, что у Раи были профили в различных сайтах для знакомств - от Tinder до Date24 и Rate, а также на Iha.ee.

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