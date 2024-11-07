Именитая эстонская виолончелистка в преддеверии Рождества: я бы хотела начать делать добро сама

«Благотворительные мероприятия очень близки моему сердцу, особенно когда через них я могу делать добро», - делится своими чувствами 32-летняя Сильвия Ильвес, мать четверых детей.

Сильвия отмечает, что примерно через десять лет в ее жизни наступит время, когда она сама начнет организовывать благотворительные мероприятия. «Но это будет тогда, когда я построю для себя крепкий фундамент, чтобы помогать другим», - говорит она, добавляя, что сейчас она делает добро через музыку.

«Это духовная терапия, и я вижу, что это позитивно влияет на людей. Очень важно испытывать положительные эмоции, потому что это придает желание жить».

Во второй половине рождественского месяца, 20 декабря, Сильвия выступит на гала-концерте «Доброе дело года» в Вастемыйза, средства от которого будут направлены в фонд помощи онкобольным Kingitud Elu. «Мы начали рекламу заранее, чтобы собрать как можно больше средств от продажи билетов», - комментирует организатор мероприятия Сирет Сельтер и добавляет, что некоторые столы уже забронированы.

«Мы надеемся, что все столы будут забронированы, чтобы сделать больше пожертвований в фонд помощи онкобольным. Приглашаем всех принять участие, и почему бы не сделать билет рождественским подарком для близких, делая добро», - отмечает Сельтер.

Подробнее о мероприятии здесь.

Сильвия признается, что и она была в ситуации, когда нуждалась в помощи. «В тот момент я стала жертвовать детскому дому SOS, ежемесячно перечисляя им 100 евро, но после расставания у меня больше не было возможности это делать», - рассказывает она.

«Я уверена, что однажды рядом со мной будет кто-то, с кем у нас будет дом, и у меня будет все необходимое, чтобы начать организовывать благотворительные мероприятия и вдохновлять других», - говорит мать четырех детей и добавляет: «Когда мои дети вырастут, и я разбогатею, возможно, усыновлю ребенка или открою приют для животных. Эта идея уже много лет в моей голове».