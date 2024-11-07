ФОТО Эстонский блогер о радостях и трудностях многодетной семьи: не думала, что быть родителем так сложно

«Все должны хорошо высыпаться, животы не должны быть пустыми, нельзя случайно дать кому-то не ту кружку или заняться своими делами хоть на минутку. Ты просто должен быть готов к кормлению, играть в прятки и делать очередную поделку - и все это одновременно», - объясняет блогер.

Анни замечает, что дом тоже должен сам собой убираться, потому что в их доме вместо уборки положено играть. «Но если иногда не удается, и чувствуешь, что вот-вот захлестнет (ну, раз в неделю точно), просто спи, и все сложное снова станет простым... хотя я и не думала, что быть родителем так сложно», - поясняет она и добавляет: «Дети могут не спать всю ночь 5 лет подряд (я думала, что лишь пару месяцев - это самый большой обман), и они не всегда нас слушают».