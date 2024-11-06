Рядом с автобусной остановкой Линдакиви в Таллинне случилось ДТП, которое нарушило движение и в центре города.
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ФОТО ⟩ «Целый час от Каларанна до Юлемисте!» На Тартуском шоссе произошло ДТП, которое серьезно нарушило движение в центре города
«Час добирались от Каларанна до торгового центра Юлемисте», - рассказывает женщина о пробке, вызванной аварией. «Одна машина выехала на перекресток и остановилась посреди дороги, в то время как у других уже загорелся красный свет!»
Судя по фотографиям, возле автобусной остановки Линдакиви, расположенной недалеко от торгового центра Юлемисте, произошло всего лишь небольшое столкновение. «Ожидается большая пробка!» - написал Вадим в социальной сети в группе EZ-дуны! и поделился фотографией с места происшествия.