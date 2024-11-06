Назван лучший актер всех времен

Вместо них триумфатором стал обладатель премии «Оскар» и звезда фильмов «Побег из Шоушенка», «Красиво уйти» и «Крошка на миллион долларов».

Результаты опроса опубликовали на портале ListChallenges. Согласно рейтингу, наибольшее количество голосов, а именно 133, набрал 87-летний американский актер и режиссер Морган Фримен.

Серебро получил канадец Киану Ривз, известный по ролям в фильмах «Матрица» и «Джон Уик». А тройку лучших закрыл ранее упомянутый Джонни Депп, который снимался в «Пиратах Карибского моря», «Алисе в Стране чудес» и других культовых фильмах.

По мнению респондентов, еще двумя актерами, которые должны были занять четвертое и пятое место стали Энтони Хопкинс и покойный Робин Уильямс. Интересно, что многие знаменитости, которые участвовали в голосовании, и могли занять первые позиции, остались далеко позади. В частности, Брюс Уиллис, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо, Лиам Нисон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне и другие.

Всего участие в голосовании приняли 150 актеров. Последнее место досталось Стивену Сигалу, который уехал жить в РФ. Перед ним оказались Уильям Леви и Шайа Лабаф.

Что известно о Моргане Фримене

Фримен - известный американский актер, режиссер и продюсер. Его карьера началась на телевидении, но мировую известность он получил благодаря фильмам «Водитель мисс Дейзи» и «Побег из Шоушенка». Артист получил премию «Оскар» за роль в фильме «Малышка на миллион долларов», а еще был награжден «золотым глобусом».

Он также снялся в популярной трилогии Кристофера Нолана о «Бэтмене», где исполнил роль Люциуса Фокса. Актер активно работает в жанре озвучки. Кроме кино, Фримен поддерживает экологические инициативы и занимается пчеловодством.