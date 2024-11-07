Став президентом, Дональд Трамп может выгнать принца Гарри из США

Еще в сентябре 2020 года, вскоре после переезда Гарри и его жены Меган Маркл в США, пара призвала американских избирателей «отвергнуть разжигание ненависти, дезинформацию и негатив в Интернете» на тех выборах, на которых в конечном итоге победил Джо Байден.

Хотя герцоги Сассекские не поддержали ни одного кандидата, формулировка их видеообращения вызвала обвинения в том, что они имели в виду Трампа и, таким образом, нарушили британский протокол, предусматривающий сохранение политического нейтралитета членов королевской семьи .

Затем во время брифинга в Белом доме Дональда Трампа спросили о его реакции на их комментарии, и он сказал: «Я не поклонник Меган. Но я желаю Гарри большой удачи, потому что она ему понадобится».

В последние месяцы Трамп говорил о давней попытке Фонда наследия добиться обнародования секретного заявления Гарри на визу.

Аналитический центр задался вопросом, почему герцогу разрешили въехать в США вместе с Меган Маркл в 2020 году после того, как в своей книге Spare («Запасной»), вышедшей в январе 2023 года, принц Гарри упомянул об употреблении кокаина, марихуаны и психоделических грибов.

Что Дональд Трамп говорил о принце Гарри и Меган Маркл

Сентябрь 2020 г.: «Я не ее поклонник. Но я желаю Гарри большой удачи, потому что она ему понадобится».