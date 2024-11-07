В Facebook группе Märgatud24 Pärnus "Kaotatud/leitud!" недавно было опубликовано объявление о пропаже рубашки бренда Fred Perry. «Поскольку рубашка имеет для меня особую ценность, и точно такую же приобрести невозможно, надеюсь, найдется честный и добрый человек, который вернет ее владельцу», - говорит мужчина.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ШКАФI! ⟩ В химчистке в Пярну пропала рубашка, которая имеет особое значение для владельца
В Пярну пропала рубашка бренда Fred Perry с длинными рукавами, в бордово-белую клетку, представляющая для владельца особую ценность. «Продукция Fred Perry выпускается сезонно, и такую же рубашку уже нигде не найти. Я получил ее в подарок, поэтому она для меня очень важна», - рассказывает мужчина, который искал аналогичную рубашку в зарубежных интернет-магазинах, но так и не нашел.
«Я надел ее всего два раза, после чего сдал ее в химчистку. К сожалению, у меня нет фотографии этой рубашки, и в интернете тоже невозможно найти точно такую же», - говорит он.
Мужчина все еще надеется найти рубашку. «Надеюсь, найдется честный и добрый человек, который захочет вернуть чужую рубашку», - говорит он.
Мужчина добавил, что представители химчистки в Пярну, где пропала рубашка, вели себя очень вежливо и компенсировали ему стоимость рубашки в размере 150 евро. «У меня нет к ним претензий. Я надеюсь с помощью социальных сетей найти свою рубашку», - добавил он.
Под объявлением в Facebook-группе Märgatud24 Pärnus "Kaotatud/leitud!" появилось множество комментариев, из которых становится понятно, что у других людей также случались случаи пропажи вещей из химчистки.