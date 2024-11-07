ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ШКАФI! В химчистке в Пярну пропала рубашка, которая имеет особое значение для владельца

В Пярну пропала рубашка бренда Fred Perry с длинными рукавами, в бордово-белую клетку, представляющая для владельца особую ценность. «Продукция Fred Perry выпускается сезонно, и такую же рубашку уже нигде не найти. Я получил ее в подарок, поэтому она для меня очень важна», - рассказывает мужчина, который искал аналогичную рубашку в зарубежных интернет-магазинах, но так и не нашел.

«Я надел ее всего два раза, после чего сдал ее в химчистку. К сожалению, у меня нет фотографии этой рубашки, и в интернете тоже невозможно найти точно такую же», - говорит он.

Мужчина все еще надеется найти рубашку. «Надеюсь, найдется честный и добрый человек, который захочет вернуть чужую рубашку», - говорит он.

Мужчина добавил, что представители химчистки в Пярну, где пропала рубашка, вели себя очень вежливо и компенсировали ему стоимость рубашки в размере 150 евро. «У меня нет к ним претензий. Я надеюсь с помощью социальных сетей найти свою рубашку», - добавил он.

Под объявлением в Facebook-группе Märgatud24 Pärnus "Kaotatud/leitud!" появилось множество комментариев, из которых становится понятно, что у других людей также случались случаи пропажи вещей из химчистки.