ВИДЕО Жительница Эстонии, пострадавшая в перестрелке в Мексике, откровенно рассказала о своей борьбе за жизнь

«Мы сидели в саду и слушали музыку. Не прошло и получаса, как я вдруг услышала выстрелы», - вспоминает Нора вечер 14 декабря, когда в свой шестой день недельного путешествия она решила поехать с друзьями к знакомому, который живет за пределами Тулума.

«Это были одиночные выстрелы, а не очередь из автомата», - помнит она. «Я была последней, кто упал на землю, потому что давно не была в Мексике и забыла, что такие вещи там случаются постоянно», - добавляет женщина, которая также жила в этом районе в 2018–2020 годах.