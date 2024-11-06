Появились шокирующие подробности о самочувствии больного раком Карла III: «Страдает от изнурительной химиотерапии»

RadarOnline со ссылкой на инсайдера сообщает, что Карл в поездке казался невероятно хрупким, а со стороны все выглядело так, словно все, что он в силах делать, - это улыбаться и кивать головой. Собеседник издания рассказал и то, как чувствует себя король сейчас.

Оказывается, монарху действительно нехорошо. У него почти нет энергии, он быстро устает. А еще срок окончания его лечения по-прежнему не определен - что, конечно, очень тревожно для его близких. Внешний вид короля также ухудшается в связи с болезнью и день ото дня становится все более пугающим.

«Его воспаленные губы заставляют некоторых людей отшатнуться в ужасе. И цвет его лица очень грубый и румяный. Его придворные беспокоятся, что он пренебрегает своим здоровьем, ставя королевство на первое место. Очевидно, он болен сильнее, чем кажется», - сообщил анонимный источник.

При этом сбавлять обороты Карл не собирается. Он готов только больше загружать себя работой, не делая скидку на состояние собственного здоровья.