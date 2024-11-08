ВИДЕО Талант 15-летней Леры из Таллинна стал приносить заработок: «Не трачу, коплю на мечту!»

В середине октября Валерия Савчук, сценический псевдоним L'era, получила гран-при вокального конкурса Belcanto, который проходил в Италии. Наградой за талант стал впечатляющий кубок, который юная певица принесла в студию Limon LIVE. Вместе с Лерой на вечернее шоу пришла ее мать, педагог и руководитель вокальной студии DeLight Елена Савчук.

«Это был большой конкурс с оркестром, в нем принимали участие дети со всего мира - очень сильные вокалисты. Это был просто незабываемый опыт. И я привезла домой вот такую красивую победу», - делится впечатлениями от конкурса Belcanto Лера.

Героини выпуска признаются, что внушительных размеров кубок проносили в самолет не без приключений, а дома на полочки с многочисленными наградами Леры он просто не помещается. «Придется менять мебель», - разводит руками Елена.

Елена и Валерия Савчук в студии Limon LIVE демонстрируют кубок гран-при из Италии. Фото: Sander Ilvest

Помимо внушительного кубка, за свою победу Лера получила в Италии и денежный приз. Впрочем, за последний год это уже третья денежная награда за ее талант, и участие в международных конкурсах начало приносить реальный заработок.

«На конкурсе было три номинации: маленькие, средние и старшие. Я была в средней, - рассказывает Лера. - Призовой фонд был 3 000 евро, но так как у меня и в старшей категории у нас с ребятами были одинаковые баллы, между нами поделили сумму гран-при. Так что мое гран-при в Италии стоит 500 евро».