15-летняя Валерия Савчук уверена, что музыка - ее призвание. Сейчас она получает профессиональное образование и завоевывает призовые места на международных конкурсах. В конце октября певица привезла гран-при с престижного итальянского конкурса, а вместе с внушительным кубком - не менее внушительный денежный приз.
ВИДЕО ⟩ Талант 15-летней Леры из Таллинна стал приносить заработок: «Не трачу, коплю на мечту!»
В середине октября Валерия Савчук, сценический псевдоним L'era, получила гран-при вокального конкурса Belcanto, который проходил в Италии. Наградой за талант стал впечатляющий кубок, который юная певица принесла в студию Limon LIVE. Вместе с Лерой на вечернее шоу пришла ее мать, педагог и руководитель вокальной студии DeLight Елена Савчук.
«Это был большой конкурс с оркестром, в нем принимали участие дети со всего мира - очень сильные вокалисты. Это был просто незабываемый опыт. И я привезла домой вот такую красивую победу», - делится впечатлениями от конкурса Belcanto Лера.
Героини выпуска признаются, что внушительных размеров кубок проносили в самолет не без приключений, а дома на полочки с многочисленными наградами Леры он просто не помещается. «Придется менять мебель», - разводит руками Елена.
Помимо внушительного кубка, за свою победу Лера получила в Италии и денежный приз. Впрочем, за последний год это уже третья денежная награда за ее талант, и участие в международных конкурсах начало приносить реальный заработок.
«На конкурсе было три номинации: маленькие, средние и старшие. Я была в средней, - рассказывает Лера. - Призовой фонд был 3 000 евро, но так как у меня и в старшей категории у нас с ребятами были одинаковые баллы, между нами поделили сумму гран-при. Так что мое гран-при в Италии стоит 500 евро».
Деньги Лера на всякую ерунду не тратит, а копит на путешествие. Говорит, что мечтает отправиться либо в Нью-Йорк, либо в Сеул. Впрочем, о поездке в Южную Корею Лера мечтает уже не первый год. Девушка увлекается K-pop (корейская поп-музыка) и мечтает съездить и узнать поближе корейскую культуру, а также попасть на большой корейский концерт.
В следующую пятницу, 16 ноября, вокальная студия DeLight устраивает в Таллинне большой праздник - концерт, где участники коллектива продемонстрируют свои таланты. В этом году студии исполнилось уже 7 лет.
«Так много сделано, и вроде как мы еще молоденькие, - рассуждает о своем детище создатель и руководитель DeLight Елена Савчук. - Семь лет - наверное, это только начало большого пути!»
Все эти годы Лера учится у своей мамы, она же - визитная карточка успешной таллиннской вокальной студии. На концерте DeLight Лера тоже обещает порадовать публику своими номерами и уже активно готовится к концерту. По просьбе ведущей Лера споет пару строк а капелла в студии Limon LIVE.
«Вырасти из студии невозможно, потому что там мои друзья, там мои близкие люди, - восторженно рассказывает Лера о DeLight. - Мы готовим кучу новых проектов!»
Сейчас Лера учится в Таллиннской школе музыки и балета MUBA, а в свободное время, которого, конечно, у 15-летней девушки остается совсем немного, пишет песни. По словам юной певицы, сейчас композиции дорабатываются и уже скоро будут представлены публике. У Леры много планов и идей. Она упорно идет к намеченной еще с детства цели - посвятить свою жизнь музыке. Говорит, что, возможно, уже в следующем году созреет дать свой первый сольный концерт в Таллинне.
«Я не отступлю от этой цели никогда!» - уверенно говорит Лера. Еще одна мечта, а скорее, даже не мечта, а план на будущее - представить Эстонию на конкурсе «Евровидение».
Неожиданное признание родителям на заметку: где Елена Савчук находит эффектные, а главное, недорогие сценические образы для Леры и других участников DeLight? О планах и амбициях юной Леры и ее мамы-руководителя смотрите в свежем выпуске Limon LIVE! Он точно поднимет вам настроение!