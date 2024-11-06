«Я боялась, что он меня убьет»: парикмахер обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании

В Дублине 5 ноября начался суд ирландским бойцом смешанных единоборств, выступавшем также в профессиональном боксе, Конором МакГрегором и его другом по обвинению в изнасиловании девушки, произошедшем шесть лет назад, сообщает The Guardian.

В своем иске 35-летняя парикмахер по имени Никита Хэнд, утверждает, что ее изнасиловал Конор Макгрегор и Джеймс Лоуренс. По словам пострадавшей, спортсмен и его друг дважды занимались с ней сексом без ее согласия в пентхаусе дублинского отеля после вечеринки, на которой они употребляли кокаин.

Vrouw getuigt tegen MMA-vechter Conor McGregor in verkrachtingszaak: “Ik dacht dat ik dood ging” https://t.co/gUjnwrHdZV pic.twitter.com/UVTOMOGfZa — Nieuwsblad Sport (@nieuwsbladsport) November 6, 2024

В суде стало известно, что 8 декабря 2018 года пострадавшая была на рождественской вечеринке на работе. Хэнд сама позвонила Макгрегору, чтобы продолжить веселье. Они были знакомы, так как выросли в одном районе, и поддерживали связь через социальные сети.

Затем МакГрегор с другом и Никита с подругой поехали в гостиницу, где и произошло преступление. Хэнд утверждает, что боец ММА трижды ударил ее кулаком в лицо. После нападения на ее теле остались многочисленные синяки и царапины, а во время издевательств Макгрегор держал ее «удушающей хваткой».

Женщина утверждает, что бывший чемпион UFC прижал ее к кровати и сказал: «Теперь ты знаешь, каково это было в октагоне (восьмиугольник ММА, клетка - ред.)».

На следующее утро она пошла медицинское освидетельствование и призналась врачу: «Я больше не сопротивлялась ему. Я думала, он убьет меня».

Выслушав пострадавшую, судья Александр Оуэнс заявил, что обвиняемые «фактически изнасиловали ее». Однако Конор и Джеймс отвергли все обвинения, заявив, что секс был по обоюдному согласию, а их адвокаты заявили, что Хэнд, также известная как Никита Ни Лаймхин, является мошенницей и пытается вымогать деньги. Слушания по делу продлятся еще две недели.

Коллегии присяжных из восьми женщин и четырех мужчин предстоит решить, являются ли обвинения правдой и заслуживает ли истица компенсации.