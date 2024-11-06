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Суд принял к рассмотрению иск Танеля Падара против скандально известного блогера

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Фото: Elu24 kollaaž

Харьюский окружной суд принял к рассмотрению иск музыканта Танеля Падара против блогера Mallukas. «Если я сяду в тюрьму на 30 дней, представьте, какую книгу я смогу написать... Каждый день был бы отдельной главой», - говорит скандальный блогер, заявляя, что предпочел бы оказаться в тюрьме, чем заплатить музыканту.

В мае этого года стало известно, что Танель и Лорен Падар разошлись за три месяца до первой годовщины свадьбы.

На эту тему в социальных сетях высказалась звездный блогер Mallukas.

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