Бруклин Бекхэм дал понять, что на самом деле происходит между его семьей и герцогами Сассекскими

Причина конфликта оказалась вполне в стиле актрисы: она якобы не выдержала того факта, что модельер богаче, несмотря на отсутствие королевского титула. Ходили слухи, что знаменитости зарыли топор войны или по крайней мере к этому готовы. Но наследник Бекхэмов накануне лишил поклонников малейшей надежды на примирение.

Один из зрителей шоу Bravo спросил у 25-летнего Бруклина, гостя выпуска, кого из членов королевской семьи он чаще всего видел. И уточнил, что придумал вопрос, ссылаясь на информацию о крепкой дружбе четы Бекхэмов с Меган и Гарри.

Немного подумав, Бруклин выдал: «Вероятно, Уильям». Удивился даже ведущий, но виду не подал и спросил, есть ли что-то в будущем короле такое, что станет для публики неожиданностью. «Он кажется самым милым парнем на свете, и так и есть».