Джо Байден впервые станет прадедом

Самая старшая из внучек Байдена, Наоми Нил, в своем блоге в Instagram необычным способом объявила, что ждет ребенка. Она опубликовала фото, на котором позирует в профиль - так, чтобы было заметно ее круглый животик. Наоми, вероятно, находится на последних сроках беременности.

Фото: instagram.com/naomibiden

Наоми Байден обручилась с юристом Питером Нилом осенью 2021 года после трех лет отношений. Через год пара сыграла свадьбу в Белом Доме.

Наоми Байден - старшая дочь Хантера Байдена и старшая внучка 46-го президента США. Ее назвали в честь дочери Джо Байдена от первого брака, которая погибла в автокатастрофе вместе со своей мамой, Нейлией Хантер, когда малышке был всего год год.