59-летняя Элизабет Херли засветила шикарные формы без бюстгальтера

Актриса снялась в легком халате с бахромой, под который не стала надевать бюстгальтер. В некоторые моменты полы халата разошлись, и актриса засветила бюст.

Херли показала, как ей делают прическу и макияж.

«Готовимся... Ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда», – написала она.

Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.