Ср, 6.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

59-летняя Элизабет Херли засветила шикарные формы без бюстгальтера

Copy
Элизабет Херли.
Элизабет Херли. Фото: Shutterstock

59-летняя британская актриса Элизабет Херли 5 ноября разместила в Instagram ролик, в котором засветила бюст, пишет Гордон.

Актриса снялась в легком халате с бахромой, под который не стала надевать бюстгальтер. В некоторые моменты полы халата разошлись, и актриса засветила бюст.

Херли показала, как ей делают прическу и макияж.

«Готовимся... Ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда», – написала она.

Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх