Известная американская певица на фоне победы Трампа в выборах сделала скандальное заявление

Исполнительница опубликовала в соцсети X, которая ранее называлась Twitter, неоднозначный ролик. В частности, она показалась с фильтром, что исказил ее лицо, и заявила: «Вот почему в некоторых из наших штатов происходят ураганы».

В видео Cardi B напрямую не обращалась к избирателям. Однако скандальный ролик певица опубликовала сразу же после того, как американские СМИ начали сообщать, что Дональд Трамп лидирует в избирательной гонке во Флориде, Луизиане, Техасе и Северной Каролине. Правда, скандальный пост не долго продержалось в аккаунте Cardi B. Реперша поспешно удалила ролик, но пользователи Сети успели его сохранить.

Отметим, последние несколько недель Cardi B активно поддерживала Камалу Харрис, которая соревновалась с Дональдом Трампом в избирательной гонке. Исполнительница выступала на митингах с поддержкой демократа и поощряла отдавать свой голос именно за нее.

Напомним, американская актриса Хлоя Грейс Морец тоже поддерживала Камалу Харрис. В частности, знаменитость совершила каминг-аут и заявила, что именно в случае победы демократа ее права не будут нарушаться.