ФОТО И ВИДЕО Блогер Ольга Попова из Таллинна о страшном инциденте в Турции: «Такое есть в каждом отеле, но все об этом молчат!»

Ольга и Александр Поповы переехали в Таллинн в 2017 году. «Мы хотели изменить что-то в своей жизни и переехать из Украины на совсем. Эстонию выбрали методом тыка», - смеется звезда TikTok. «Я работал в автосервисе, когда к нам приехал мужчина на машине с эстонскими номерами. Я первый раз видел такие номера и даже не знал о такой стране, как Эстония. Я посмотрел по карте, она такая маленькая, как наша Херсонская область», - с улыбкой вспоминает муж Ольги. Поскольку им рассказали, что в Эстонии живут и русскоязычные, муж с женой быстро приняли решение переезжать именно сюда.

Здесь, в Таллинне, их должен был встретить знакомый и помочь с поиском квартиры, но по приезде они получили от него сообщение с ссылками на okidoki и kv.ee. «Ищите все сами, я занят на работе», - написал Поповым знакомый. Сейчас в разговоре пара вспоминает, что за эти семь лет жизни в Эстонии того знакомого они видели один раз, и то случайно. «Встретили его с семьей на озере Маарду, он нас увидел, быстро сел в машину и уехал. Видимо, стыдно было...» - рассказывает Александр.