Пыталась покончить с собой, а встретила мужчину судьбы

На следующий день Шарлотта нашла Дейва на Facebook, чтобы поблагодарить его за доброту. Дейв ответил женщине, что всегда готов выслушать, и они начали обмениваться сообщениями каждый день.

Через два месяца они пошли выпить кофе. Три года спустя, когда Шарлотта ожидала их общего первенца, они поженились.

Шарлотта вспоминает слова мужчины: «Наш разговор касался только повседневной жизни, но он помог мне выйти из кризиса. Жизнь уже не казалась такой тяжелой. На следующий день я решила найти мужчину, который был так добр ко мне. С помощью Facebook и нескольких его коллег я нашла его. Теперь он мой муж. Мы поженились, когда я была на 22-й неделе беременности».

Шарлотте, работающей медсестрой, ранее была диагностирована депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и нестабильное расстройство личности. Она рассказала, что ее попытка суицида в 2019 году была импульсивным решением.

«Я точно не знаю, что побудило меня к попытке суицида в тот день, но это было импульсивное решение. Я была в форме, полностью готовая к работе, но что-то было не так».