33-летняя мать троих детей Шарлотта Лэй стояла на железнодорожных путях, чтобы покончить с жизнью. Машинист Дейв Лэй смог остановить поезд и вышел, чтобы поговорить с женщиной. Тогда женщина и не подозревала, что встретила своего будущего мужа.
Пыталась покончить с собой, а встретила мужчину судьбы
На следующий день Шарлотта нашла Дейва на Facebook, чтобы поблагодарить его за доброту. Дейв ответил женщине, что всегда готов выслушать, и они начали обмениваться сообщениями каждый день.
Через два месяца они пошли выпить кофе. Три года спустя, когда Шарлотта ожидала их общего первенца, они поженились.
Шарлотта вспоминает слова мужчины: «Наш разговор касался только повседневной жизни, но он помог мне выйти из кризиса. Жизнь уже не казалась такой тяжелой. На следующий день я решила найти мужчину, который был так добр ко мне. С помощью Facebook и нескольких его коллег я нашла его. Теперь он мой муж. Мы поженились, когда я была на 22-й неделе беременности».
Шарлотте, работающей медсестрой, ранее была диагностирована депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и нестабильное расстройство личности. Она рассказала, что ее попытка суицида в 2019 году была импульсивным решением.
«Я точно не знаю, что побудило меня к попытке суицида в тот день, но это было импульсивное решение. Я была в форме, полностью готовая к работе, но что-то было не так».
«Когда я сошла с поезда, я просто села на платформу. Кондуктор спросил, все ли со мной в порядке, и я ответила утвердительно. Он спросил снова, уверена ли я, и я снова сказала да, и поезд уехал. Сидя там, я приняла импульсивное решение прыгнуть с платформы. Я шла по рельсам и села, ожидая поезд. Я не знаю, кто сообщил о моем присутствии, но следующий поезд замедлился и остановился далеко от меня».
Дейв вышел из кабины, встал перед Шарлоттой на одно колено и представился. Он сказал, что они могут поговорить, пока Шарлотта не почувствует себя достаточно комфортно, чтобы сесть в поезд. Они беседовали полчаса, Шарлотта согласилась сесть в поезд, и на следующей станции ее передали полиции.
Дейв никогда не проходил обучения, как вести себя в такой ситуации. «Я просто сказал те вещи, которые я бы хотел, чтобы сказали другим людям, которые совершили суицид».
Шарлотта надеется, что, услышав ее историю, люди поймут, что помощь доступна, сообщает Daily Star.
«Сейчас я получаю поддержку и верю, что всегда возможно найти помощь. Я очень благодарна Дейву за то, что он остановился в тот день, был таким терпеливым и понимающим. Я бы поняла, если бы он не захотел меня выслушать, но я просто хотела поблагодарить его за то, что он уделил мне время и относился ко мне как к человеку», - говорит женщина.
«Я должен был узнать, все ли с ней хорошо. Я связался с полицией. Удивительно, что я смог изменить чью-то жизнь», - сказал Дейв.
Если вы думаете о суициде, пожалуйста, позвоните:
Детская помощь: 116111 (круглосуточно)
Помощь жертвам насилия: 116006 (круглосуточно)
Линия жизни: 6558 088 (эстонский язык), 655 5688 (русский язык) (каждый день с 19:00 до 07:00)
Телефон эмоциональной поддержки (эстонский, русский, английский языки): 116 123
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Психиатрическая клиника, приемная в Таллинне: 6172 650 (круглосуточно)
Психиатрическая клиника, приемная в Тарту: 731 8764 (круглосуточно)
Психиатрическое отделение в Пярну: 516 0379 (круглосуточно)
Психиатрическая клиника, приемная в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно)
Отделение неотложной помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно)
Отделение неотложной помощи в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно)
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Скорая помощь: 112 (круглосуточно)