Навязчивая поклонница смогла поцеловать Брэда Питта

Актер появился на Гран-при на автодроме Hermanos Rodríguez в Мехико, чтобы снять сцены для своего будущего фильма о Формуле-1. После завершения квалификационных заездов в субботу часть трассы была отведена под съемки сцен.

Питт тут же привлек внимание поклонников, особенно одной женщины, которая решила показать Брэду свою любовь к нему, сделав жест, названный пользователями сети «неуважительным».

Она потянула суперзвезду за шею и целовала его в щеку, одновременно держа свой телефон у его лица, чтобы сделать совместное селфи. Питт, который только завершил долгий съемочный день, одет в белый гоночный комбинезон. Застигнутый врасплох, он неохотно подчинился и позировал для фото с поклонницей.

Pure happiness on her face when she meets and kisses our Sonny 😅



Translation from the video

BRAD PITT CONQUERING MEXICO... LITERALLY

THIS IS HOW THE STAR LEFT THE TRACK



Video by @ESPNF1#RaceWeek #VivaMexico #APXGP #F1 #F1Movie pic.twitter.com/fHzTbgsNXu — Expensify APX GP (@expensifyapxgp) October 27, 2024