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Навязчивая поклонница смогла поцеловать Брэда Питта

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Фото: Julia Mineeva

60-летний голливудский актер стал объектом восторга безудержной фанатки, которая схватила звезду за шею на гонках Формулы-1 в Мексике и поцеловала его. Соответствующее видео, запечатлевшее этот момент, уже появилось в сети.

Актер появился на Гран-при на автодроме Hermanos Rodríguez в Мехико, чтобы снять сцены для своего будущего фильма о Формуле-1. После завершения квалификационных заездов в субботу часть трассы была отведена под съемки сцен.

Питт тут же привлек внимание поклонников, особенно одной женщины, которая решила показать Брэду свою любовь к нему, сделав жест, названный пользователями сети «неуважительным».

Она потянула суперзвезду за шею и целовала его в щеку, одновременно держа свой телефон у его лица, чтобы сделать совместное селфи. Питт, который только завершил долгий съемочный день, одет в белый гоночный комбинезон. Застигнутый врасплох, он неохотно подчинился и позировал для фото с поклонницей.

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