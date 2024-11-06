60-летний голливудский актер стал объектом восторга безудержной фанатки, которая схватила звезду за шею на гонках Формулы-1 в Мексике и поцеловала его. Соответствующее видео, запечатлевшее этот момент, уже появилось в сети.
Навязчивая поклонница смогла поцеловать Брэда Питта
Актер появился на Гран-при на автодроме Hermanos Rodríguez в Мехико, чтобы снять сцены для своего будущего фильма о Формуле-1. После завершения квалификационных заездов в субботу часть трассы была отведена под съемки сцен.
Питт тут же привлек внимание поклонников, особенно одной женщины, которая решила показать Брэду свою любовь к нему, сделав жест, названный пользователями сети «неуважительным».
Она потянула суперзвезду за шею и целовала его в щеку, одновременно держа свой телефон у его лица, чтобы сделать совместное селфи. Питт, который только завершил долгий съемочный день, одет в белый гоночный комбинезон. Застигнутый врасплох, он неохотно подчинился и позировал для фото с поклонницей.
Pure happiness on her face when she meets and kisses our Sonny 😅— Expensify APX GP (@expensifyapxgp) October 27, 2024
Translation from the video
BRAD PITT CONQUERING MEXICO... LITERALLY
THIS IS HOW THE STAR LEFT THE TRACK
Video by @ESPNF1#RaceWeek #VivaMexico #APXGP #F1 #F1Movie pic.twitter.com/fHzTbgsNXu