Нет причин для беспокойства. Начало дня может показаться не самым удачным, но серьезных проблем не возникнет и в этот период. А со временем влияние позитивных тенденций только усиливается. Появляется уверенность в успехе новых начинаний, многие понимают: пора взяться за важные дела, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 7 НОЯБРЯ ⟩ Тельцов ждут успехи в учебе, а Львам не стоит горячиться
Интуиция не подводит, многое действительно дается проще, чем можно было ожидать. Вторая половина дня полна каких-то необычных событий, вдохновляющих моментов. Даже люди, которых, кажется, уже ничем нельзя удивить, признают: жизнь полна неожиданностей и чудес.
Овен
Начало дня может быть непростым. Важна разборчивость в общении: старайтесь меньше общаться с теми, кто паникует или сердится по любому поводу, мрачно смотрит на жизнь. Сейчас вы легко поддаетесь любому влиянию, и это создает трудности. Гораздо удачнее складывается вторая половина дня. Она приносит поводы для радости, обещает приятные встречи, дает шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Вы стараетесь не тратить время напрасно, поэтому многое успеваете. Полезно будет прогуляться по незнакомому маршруту или отправиться в небольшую поездку: смена обстановки вдохновляет.
Телец
День приносит хорошие новости даже тем, кто их совсем не ждет. Дела, которым вы прежде отдали немало сил, удается благополучно завершить. Появляется возможность заняться тем, что давно вас интересовало. Вероятны успехи в учебе: вы быстро запоминаете все, что может пригодиться. Это благоприятный день для общения, обсуждения важных вопросов. Вы часто догадываетесь, что на уме у других, понимаете с полуслова даже тех, с кем едва знакомы. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории.
Близнецы
Не тратьте время напрасно. Первая половина дня очень удачна. Звезды на вашей стороне, можно справиться с тем, что было давно задумано, или успешно завершить начатое раньше. Не исключено, что вам захотят помочь люди, от которых прежде не приходилось ожидать ничего подобного. Вторая половина дня будет благоприятной, но не столь плодотворной. Она подходит для отдыха и каких-то неутомительных, но приятных занятий. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Лишние нагрузки вам сейчас ни к чему, как и переживания из-за пустяков.
Рак
Подходящий день для полезных дел, а также решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, вы можете полагаться на интуицию. Ее подсказки помогают заключить выгодные сделки. Не исключено, что вам вернут какие-то старые долги или заплатят за работу, проделанную давным-давно. Будет возможность спокойно обсудить важные вопросы, а затем принять решения, которые заметно облегчат вам жизнь. Взглянув на какие-то вещи по-иному вы поймете, что сами все усложняли, а верные ответы на вопросы лежали на поверхности.
Лев
Не горячитесь. Сейчас лучшие решения не приходят в голову первыми, и прежде чем предпринять что-то, нужно продумать план действий. Говорить все, что думаете, тоже не обязательно. Дайте себе собраться с мыслями, и нужные слова обязательно найдутся. Чем дипломатичнее и дружелюбнее вы ведете себя с окружающими, тем меньше поводов для разногласий возникает. День хорошо подходит для творчества. Возможно, вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались. Некоторые Львы найдут способ превратить давнее хобби в бизнес.
Дева
Отдохните. Небольшая пауза в делах будет очень полезна вам, позволит восстановить силы и поможет почувствовать себя гораздо бодрее. Какое-то новое занятие даст возможность отвлечься от неприятных мыслей. Есть шанс научиться тому, что вскоре обязательно пригодится. Стоит быть осторожнее с деньгами. День определенно не подходит для того, чтобы тратить значительные суммы на вещи, без которых можно обойтись. А вот в романтических отношениях преобладает влияние позитивных тенденций, и в любви наверняка повезет.
Весы
Может быть трудно избежать споров. Вы стремитесь доказать свою правоту, даже если сами порой в ней сомневаетесь. Не всегда удается услышать толковые аргументы оппонентов. Возможно, потом вы пожалеете, что не были более внимательны. Вы добиваетесь заметных успехов, действуя самостоятельно. Когда никто не мешает вам, не отвлекает советами и просто не вмешивается в ваши дела, многое дается проще, чем можно предположить. Подсказки интуиции оказываются особенно точными там, где дело касается денег.
Скорпион
Отличный день для размышлений. Вы приходите к неожиданным, парадоксальным, но совершенно точным выводам. Окружающие замечают это и обращаются к вам за советами, будучи в полной уверенности, что вы способны разобраться в любой сложной и запутанной ситуации. Это не так уж далеко от истины. Подходит день и для общения со старыми друзьями. Они делятся с вами вдохновляющими новостями или делают именно те предложения, о которых вы втайне мечтали. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы и знаки внимания.
Стрелец
Хочется мечтать и строить головокружительные планы, не задумываясь о том, удастся ли реализовать их. В этом не было бы ничего плохого, если бы вы не пытались выдавать желаемое за действительное. Иллюзии могут оказаться ловушкой, из которой будет не так уж просто выбраться. Прислушивайтесь к советам людей, которые хорошо вас знают. Они часто замечают то, на что вы не обратили внимания, могут подсказать, как лучше действовать. Вторая половина дня обещает хорошие новости, а также неожиданные встречи. Вы будете им очень рады.
Козерог
Нужна разборчивость в общении. Сегодня вы многим кажетесь человеком бесконечно наивным. Есть риск, что кто-то попытается воспользоваться вашей доверчивостью. Появляется много идей, но их нужно обдумать как следует, прежде чем приступать к реализации задуманного. Не все планы можно реализовать сразу. Лучше избегать переутомления. Сегодня вам будет особенно полезен спокойный отдых. Отложите дела, позвольте себе небольшую паузу, прогуляйтесь по живописному маршруту. Все это быстро поднимает настроение.
Водолей
Не стоит рисковать. Это определенно не самый подходящий день для того, чтобы ставить смелые эксперименты, не продумав их как следует, или пытаться добиться головокружительных успехов, прибегнув к опасным методам. Прислушайтесь к тем, кто советует быть осторожнее и немного подождать. Многое дается проще, когда вы никуда не торопитесь. Радуют привычные вещи, места и дела. Поэтому не спешите что-то кардинально менять, отказываться от того, что стало частью вашей жизни. Лучше проводить время с теми, кто хорошо вас знает и понимает.
Рыбы
Подходящий день для важных решений. Удается разобраться в своих чувствах и желаниях, определиться с целями и расставить приоритеты. Вы не тратите время на пустяки, не расстраиваетесь из-за мелочей, не упускаете ни одной важной детали. Такой подход позволяет избежать ошибок, чем бы вы ни занимались. Вероятны необычные знакомства. Имейте в виду: сегодня первое впечатление о человеке может оказаться неверным. Так что не торопитесь делиться секретами с теми, о ком вам мало что точно известно. А вот на близких можно положиться во всем. Они будут на вашей стороне.