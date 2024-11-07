ГОРОСКОП НА 7 НОЯБРЯ Тельцов ждут успехи в учебе, а Львам не стоит горячиться

Весы

Может быть трудно избежать споров. Вы стремитесь доказать свою правоту, даже если сами порой в ней сомневаетесь. Не всегда удается услышать толковые аргументы оппонентов. Возможно, потом вы пожалеете, что не были более внимательны. Вы добиваетесь заметных успехов, действуя самостоятельно. Когда никто не мешает вам, не отвлекает советами и просто не вмешивается в ваши дела, многое дается проще, чем можно предположить. Подсказки интуиции оказываются особенно точными там, где дело касается денег.

Скорпион

Отличный день для размышлений. Вы приходите к неожиданным, парадоксальным, но совершенно точным выводам. Окружающие замечают это и обращаются к вам за советами, будучи в полной уверенности, что вы способны разобраться в любой сложной и запутанной ситуации. Это не так уж далеко от истины. Подходит день и для общения со старыми друзьями. Они делятся с вами вдохновляющими новостями или делают именно те предложения, о которых вы втайне мечтали. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы и знаки внимания.

Стрелец