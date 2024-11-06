ФОТО И ВИДЕО Ди Каприо, Бейонсе, Маск: как знаменитости голосовали на выборах в США

Леонардо Ди Каприо выразил поддержку Камале Харрис и кандидату в вице-президенты Тиму Уолцу в Instagram. Актер отметил, что позиция Харрис по вопросам изменения климата побудила его поддержать ее кампанию.

Илон Маск, верный соратник Трампа, в день выборов провел с кандидатом от Республиканской партии много времени. «Будущее будет таким 🔥🇺🇸🇺🇸», - написал он в соцсети X.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5 — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Билли Айлиш призвала голосовать за Харрис прямо во время концерта.

Билли Айлиш с семьей на выборах Фото: instagram/billieeilish

Ее примеру последовала и Ариана Гранде.

Ариана Гранде избрала Камалу Харрис Фото: instagram/arianagrande

Тейлор Свифт поддержала в Instagram Харрис после ее дебатов с Трампом еще в сентябре. Певица добавила, что поддерживает Харрис, так как она борется за права и интересы людей, которым нужен защитник.

Певица Бейонсе выступила в поддержку Харрис на митинге в Хьюстоне, подчеркнув, что она заботится о будущем своих детей и о том, чтобы они жили в свободном мире.