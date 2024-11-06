В США проходят президентские выборы, и среди проголосовавших отметились также американские звезды, пишет RUS TVNET. Где, как и, главное, за кого голосовали зарубежные знаменитости?
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ди Каприо, Бейонсе, Маск: как знаменитости голосовали на выборах в США
Леонардо Ди Каприо выразил поддержку Камале Харрис и кандидату в вице-президенты Тиму Уолцу в Instagram. Актер отметил, что позиция Харрис по вопросам изменения климата побудила его поддержать ее кампанию.
Илон Маск, верный соратник Трампа, в день выборов провел с кандидатом от Республиканской партии много времени. «Будущее будет таким 🔥🇺🇸🇺🇸», - написал он в соцсети X.
🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024
Билли Айлиш призвала голосовать за Харрис прямо во время концерта.
Ее примеру последовала и Ариана Гранде.
Тейлор Свифт поддержала в Instagram Харрис после ее дебатов с Трампом еще в сентябре. Певица добавила, что поддерживает Харрис, так как она борется за права и интересы людей, которым нужен защитник.
Певица Бейонсе выступила в поддержку Харрис на митинге в Хьюстоне, подчеркнув, что она заботится о будущем своих детей и о том, чтобы они жили в свободном мире.
Поп-звезда Кэти Перри выразила поддержку Харрис на ее митинге в Питтсбурге. Певица исполнила несколько песен и объяснила, что собирается голосовать за Харрис ради дочери.
Кажется, к Перри присоединилась и рэп-исполнительница Lizzo.
Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, по всей видимости, также проголосовала за Харрис.
Как и Джессика Альба.
Гвинет Пэлтроу тоже не осталась вне гражданской ответственности.
Баскетболист Леброн Джеймс вышел на поле в поддержку Харрис. Легенда НБА высказал свою позицию уже за несколько дней до открытия избирательных участков. Он поддержал Харрис в соцсетях и повторил это на пресс-конференции. «У меня есть дочь, жена и мать. Поддержка Камалы Харрис в вопросах прав женщин и их будущего - единственное правильное решение», - сообщил он.
А вот Мел Гибсон принял участие в видеоролике в поддержку Трампа, в котором выступил с язвительным заявлением в адрес Камалы Харрис.
С ним не согласна актриса Энн Хэтэуэй - она также открыто поддержала Камалу Харрис. На благотворительном мероприятии в Нью-Йорке звезда исполнила песню Somebody to Love группы Queen, а также поделилась в Instagram видео, приуроченным к выборам.