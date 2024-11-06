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СОГЛАСНЫ? 40-летняя женщина утверждает, что выглядит вдвое моложе своего возраста

Перевод: Влада Лаевалинд
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Джессика Джеррард бросила вызов старению и утверждает, что многие думают, что она гораздо моложе, чем есть на самом деле, и к ней проявляют интерес мужчины, вдвое моложе ее. Кроме того, у бывшей модели до сих пор просят документ, удостоверяющий личность, при покупке вина. В чем же ее секрет?

40-летняя мать двоих детей считает секретом своей моложавой внешности хороший уход за кожей и регулярные тренировки. Ранее она делала инъекции в губы, но говорит, что состояние ее кожи улучшилось после того, как она перестала это делать и начала использовать крем с третиноином.

Джессика, работающая специалистом по кибербезопасности, рассказала: «Когда я покупаю вино или электронные сигареты, у меня иногда просят документ, удостоверяющий личность. За последние пять лет это случалось довольно часто - это всегда приятный комплимент. Самому молодому парню, который хотел со мной познакомиться, было всего 25 лет, но для меня он был слишком молод!»

@jessica_jerrard ♬ Baby Work It - Your Favourite Garçon

Помимо ухода за кожей, Джессика регулярно поднимает тяжести, что, по ее мнению, помогает ей сохранять молодость. Люди часто удивляются, узнав ее настоящий возраст.

Ее партнер, который на семь лет моложе, также был удивлен, когда Джессика раскрыла свой возраст. «Люди часто не могут поверить, что мне 40 лет - они думают, что я, по меньшей мере, на 10-15 лет моложе».

@jessica_jerrard Suit: #Reiss Body Harness: #filthydirtythebrand Boots: #asos Glasses: #specsavers Photgrapher: #chrisdphotography MUA: #makeupbykg ♬ First Day Out - Gucci Mane

«Мои дети еще маленькие, поэтому я пока не слышала о том, что похожа на их сестру, но на рабочих мероприятиях люди часто думают, что я одного возраста с моими коллегами и бывают потрясены, когда узнают мой реальный возраст», - добавила она.

Джессика, которая когда-то любила гламур и пробовала всевозможные процедуры красоты, призналась, что раньше посещала солярий и ежемесячно делала инъекции в губы. Однако со временем поняла, что это не дает желаемого результата. Наполнитель постепенно начал перемещаться в другие области лица, поэтому Джессика решила остановиться и полюбить свою естественную красоту.

@jessica_jerrard ♬ original sound - Jessica Jerrard

Она считает, что без филлеров выглядит моложе. «За последние пять лет, в течение которых я стала меньше использовать филлеры, я начала выглядеть моложе - это обратный эффект от того, ради чего обычно применяют филлеры. Вместо этого я больше вкладываюсь в уход за кожей», - рассказала она Daily Star.

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