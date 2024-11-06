СОГЛАСНЫ? 40-летняя женщина утверждает, что выглядит вдвое моложе своего возраста

40-летняя мать двоих детей считает секретом своей моложавой внешности хороший уход за кожей и регулярные тренировки. Ранее она делала инъекции в губы, но говорит, что состояние ее кожи улучшилось после того, как она перестала это делать и начала использовать крем с третиноином.

Джессика, работающая специалистом по кибербезопасности, рассказала: «Когда я покупаю вино или электронные сигареты, у меня иногда просят документ, удостоверяющий личность. За последние пять лет это случалось довольно часто - это всегда приятный комплимент. Самому молодому парню, который хотел со мной познакомиться, было всего 25 лет, но для меня он был слишком молод!»

Помимо ухода за кожей, Джессика регулярно поднимает тяжести, что, по ее мнению, помогает ей сохранять молодость. Люди часто удивляются, узнав ее настоящий возраст.

Ее партнер, который на семь лет моложе, также был удивлен, когда Джессика раскрыла свой возраст. «Люди часто не могут поверить, что мне 40 лет - они думают, что я, по меньшей мере, на 10-15 лет моложе».