Листая соцсети, Алика наткнулась на публикацию, в которой искали владельца розового велосипеда. Оказалось, что яркое двухколесное транспортное средство принадлежит Алике, только вот теперь у велосипеда нет заднего колеса.
СМОТРИТЕ ⟩ В одной из групп в Facebook Алику ждал неприятный сюрприз: «Какие же люди замечательные»
Алика рассказала редакции, что узнала о случившемся через пост в местной группе. Там поделились фотографией розового велосипеда с подписью: «Кто-то потерял заднее колесо от своего красивого велосипеда».
Алика затем репостнула эту публикацию на своей странице в Instagram, подтвердив, что это ее велосипед, который стоял возле дома. Певица иронично добавила: «Какие же люди замечательные».
В мае этого года охранная фирма G4S сообщила Postimees, что, согласно статистике полиции, велосипеды вновь заинтересовали воров.
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла рекомендует хранить ценные вещи в закрытых помещениях - не оставлять их на виду. «Велосипеды следует хранить в кладовках, где можно просто установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и тому подобное», - добавил он.