СМОТРИТЕ В одной из групп в Facebook Алику ждал неприятный сюрприз: «Какие же люди замечательные»

Алика рассказала редакции, что узнала о случившемся через пост в местной группе. Там поделились фотографией розового велосипеда с подписью: «Кто-то потерял заднее колесо от своего красивого велосипеда».

Алика затем репостнула эту публикацию на своей странице в Instagram, подтвердив, что это ее велосипед, который стоял возле дома. Певица иронично добавила: «Какие же люди замечательные».

Скриншот публикации. Фото: Alika Instagram

В мае этого года охранная фирма G4S сообщила Postimees, что, согласно статистике полиции, велосипеды вновь заинтересовали воров.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла рекомендует хранить ценные вещи в закрытых помещениях - не оставлять их на виду. «Велосипеды следует хранить в кладовках, где можно просто установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и тому подобное», - добавил он.