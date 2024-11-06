МЯУ! Этот смелый принт будет в тренде всю зиму 2024-2025 года

Если вы хотите попробовать главный микротренд зимы 2024-2025, начинайте с мелких деталей. Попробуйте, например, модные длинные перчатки - они сразу добавят стильный акцент в твой образ! Или выберите леопардовую сумочку как стильную альтернативу.

Леопардовый принт - смелый выбор для ваших зимних аутфитов. Фото: Shuterstock

Еще один прекрасный вариант, чтобы интегрировать леопардовый принт в гардероб осенью и зимой 2024-2025 года - носить его на обуви, пишет Hochu. Это простой способ освежить повседневные образы. Сапоги или даже балетки с леопардовым принтом станут той деталью, на которую захочется обратить внимание.

Леопардовый принт - простой способ освежить повседневные образы. Фото: Shuterstock

Для самых смелых модниц зима 2024-2025 года предлагает леопардовую верхнюю одежду! Пальто, куртка или шуба с этим принтом станут настоящей изюминкой в вашем гардеробе. Это точно не базовая вещь, но она прибавляет настроение даже в пасмурные дни.

Леопардовые штаны теперь в моде. Фото: Shuterstock

Леопардовые штаны тоже имеют все шансы стать вашим must-have этой зимой. Их легко совмещать с теплыми свитерами и базовыми кардиганами. Такой спокойный верх уравновесит выразительный низ, придав образу яркости и шарма.